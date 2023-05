Voici ce que vaut Rachidi Gbadamassi

Dans cette tourmente relative à la demande de démission d’Abdoulaye Bio Tchané de la tête du Bloc Républicain (Br) formulée par Rachidi Gbadamassi, il convient de questionner le parcours du demandeur et de connaître son réel poids dans la huitième circonscription électorale. Les chiffres sont éloquents et sont même implacables. Lors des dernières législatives, l’ancien député a perdu des plumes. A Parakou, le Br a eu 8.308 voix contre 38.866 voix pour Les Démocrates. Dans le 2è arrondissement de Parakou, Gbadamassi et Samou Séidou Adambi ont été laminés avec 2.972 voix contre 9.389 voix pour Les Démocrates. Dans la huitième circonscription électorale, le Br a eu 1 siège contre 4 sièges pour Les Démocrates. Voilà en réalité la performance de l’homme ! Et c’est lui qui veut faire démissionner le Secrétaire général national de la tête du parti. Normalement, avant de penser à ce genre de projet, il devait questionner les statistiques des dernières élections législatives pour voir ce qu’il pèse dans le parti. Mais Gbadamassi ne l’a visiblement pas fait. Une telle requête venant de lui est donc nulle et de nul effet.

1er mai 2023 par