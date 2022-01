Visite ministérielle du plateau technique de l’EMN en construction

Une délégation ministérielle s’est rendue, ce mercredi 12 janvier 2022, sur le site de construction du plateau technique de l’Ecole des Métiers du Numérique à Fidjrossè, Cotonou. Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan et la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurelie Adam Soulé Zoumarou ont constaté le niveau d’avancement des travaux.

Les travaux avancent sur le site de construction du plateau technique de l’Ecole des Métiers du Numérique à Fidjrossè. Les ministres Kouaro Yves Chabi, Eléonore Yayi Ladékan et Aurelie Adam Soulé Zoumarou ont constaté le niveau des travaux. Ils se sont réjouis de l’état d’avancement des travaux. « C’est bien que l’entreprise soit à 25% du taux d’exécution des travaux », a déclaré le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle. Selon Aurélie Adam Soulé Zoumaro, ministre du Numérique et de la Digitalisation, des orientations ont été données « pour que tout ce qui est prévu réponde aux ambitions du gouvernement qui a voulu mettre cette école au profit de la jeunesse béninoise ».

A en croire la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, cette école est destinée « à combler les attentes des entreprises en matière de compétences dans les métiers de la fibre optique et du numérique ».

Le plateau technique de l’Ecole des Métiers du Numérique composé d’un espace intérieur regroupant un module de trois ateliers pour les travaux pratiques, d’un appartement témoin, d’un espace extérieur permettant de reproduire l’architecture réseau actuellement déployée au Bénin et les évolutions à l’international, ainsi que d’une salle de stockage d’équipements sensibles.

Les travaux ont débuté le 20 décembre 2021 pour un délai d’exécution de trois (03) mois.

