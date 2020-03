Vi-Phint annonce la sortie de son nouvel album

L’artiste béninois Vi-Phint était face aux hommes des médias ce samedi 14 mars 2020 pour lever un coin de voile sur son nouvel album intitulé « Papa N’Pa Blues » dont le lancement officiel est prévu pour le 25 avril prochain.

La présentation de l’album a été faite au Centre Culturel Chinois à Cotonou en présence des invités et de Noël Djossou de la structure Wol Pictures et du grand arrangeur Daly N’Landou de la maison de production musicale D’L Hermon.

La musique de l’artiste Vi-Phint s’ouvre sur l’Occident avec un mélange de blues et des percussions du rythme « adja » qui évolue désormais sur le nom ‘’Papa N’Pa’’. D’où le nom de l’album « Papa N’Pa Blues » avec 15 titres dont : L’amour est lumière, Finlinmi, vieux père, Dougbè Mindagbè, Vodounvi, Mon pays est beau et autres. On trouve aussi sur cet album, des featuring avec des artistes congolais tels que : Liz Badindamana et Henry Argos.

Selon l’arrangeur Daly N’Landou de la maison D’L Hermon Production, il y a 3 ans que le travail sur cet album a débuté. Il s’est consacré durant une année à la production de la musique dont le résultat est aujourd’hui impeccable.

A en croire le promoteur de la musique africaine Daly N’Landou, dans le but de faire exporter l’album, les productions musicales de l’artiste Vi-Phint ont répondu aux normes internationales en vigueur.

« Nous avons travaillé jours et nuits pour la sortie de ce produit », a déclaré Vi-Phint. Les chansons de cet album jouées au cours de la rencontre ont été jugées par le public. Les professionnels de médias ainsi que les invités ont apprécié l’œuvre du musicien dont la voix est toujours pleine de charme.

« Papa N’Pa Blues » est également placé sous le signe de la lutte contre des maladies telles que le SIDA, les Hépatites et le cancer de sein.

« Ces maux ont pris des vies dans mon entourage proche et continuent de faire des ravages », a confié l’artiste. Vi-Phint souhaite faire des actions pour aider les femmes qui souffrent notamment du cancer du sein.

« Je veux que ma musique serve quelque peu, à un éveil de conscience pour l’éradication du SIDA, de l’hépatite et du cancer de sein de la terre béninoise, de l’Afrique et du monde entier », ajoute-t-il. Vi-Phint n’a pas manqué de remercier les hommes des médias qui jouent un grand rôle dans la promotion de la musique béninoise.

Le lancement de l’album « Papa N’Pa Blues » est prévu pour le 25 avril prochain à Cotonou.

Encadré

Qui est Vi-Phint ?

Vi-Phint est un artiste musicien chanteur béninois dont les talents commencent par être reconnus progressivement en Afrique et dans le monde.

Il a été initié à la chanson par son grand-père, chanteur de renommée. Vi-Phint côtoie ensuite les groupes folkloriques du village où il grandit (Ouéssè-Tohonou, au nord de Ouidah), avant de se mettre à la guitare et à la percussion au collège. Accompagné d’un batteur, d’un percussionniste, un guitariste et un bassiste, il explore les contours du rythme Adja joué dans les couvents des adeptes de la divinité Sakpata en abordant savamment des messages de paix, d’unité et d’amour.

D’inspiration traditionnelle et développée essentiellement sur le rythme Adja joué avec des clochettes qui en sont l’instrument emblématique, la musique de Vi-Phint lui a permis de remporter plusieurs prix dont la nomination au prix découverte RFI en 2009, le titre de "Meilleur artiste de la musique moderne d’inspiration traditionnelle" lors de la quatrième édition du Festival des Stars de l’intégration culturelle africaine (CICA) à Cotonou.

Sa musique est un mélange de couleurs locales avec les jeux d’instruments harmoniques, guitare acoustique, basse, quelques fois le synthé.

Akpédjé AYOSSO

15 mars 2020 par