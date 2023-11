Vers la création d’un Centre culturel Arabe au Bénin

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a échangé avec Jack Lang, ancien Ministre de la Culture de France et actuel président de l’Institut du Monde Arabe (IMA). La rencontre s’est tenue mercredi 15 novembre 2023 à Paris (France) en marge de l’inauguration de l’œuvre de l’artiste plasticien béninois Thierry Oussou au siège du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

En compagnie du ministre béninois de la culture Jean-Michel Abimbola, le chef de l’Etat Patrice Talon a visité les expositions de l’Institut du Monde Arabe (IMA). Occasion pour le président d’échanger avec Jack Lang, ancien Ministre de la Culture de France et actuel président de l’Institut du Monde Arabe. « Nous avons le projet d’un centre culturel arabe à l’image de l’IMA, dans un autre format c’est pour cela que nous sommes ici avec le président de la République pour rencontrer le ministre Jack Lang, qui est le président de l’IMA. Nous avons également eu l’opportunité de discuter avec l’exécutif de l’Institut du monde arabe pour comprendre comment cela s’est passé, saisir les subtilités et leur demander de nous aider à construire le programme et tous les contenus de ce futur équipement qui va ouvrir la connaissance béninoise, africaine sur le monde arabe, sur le monde oriental pour une meilleure compréhension des cultures et des civilisations », a expliqué Jean-Michel Abimbola.

La visite a été effectuée en marge de l’inauguration de l’œuvre de l’artiste plasticien béninois Thierry Oussou au siège du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) à Paris. Les discussions entre le chef de l’Etat, Patrice Talon et Jack Lang ont tourné autour d’un futur partenariat culturel pour la création d’un Centre culturel Arabe au Bénin.

M. M.

20 novembre 2023