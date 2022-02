Vers l’augmentation de la capacité du complexe électrique de Hassyan

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a confirmé que la capacité de production actuelle du Complexe électrique Hassyan a atteint les 1 200 mégawatts (MW), en utilisant le modèle de producteur d’électricité indépendant. 600 MW supplémentaires seront ajoutés lors du quatrième trimestre de l’année 2022 et 600 MW supplémentaires seront ajoutés d’ici le troisième trimestre de 2023. Cela permettra d’augmenter la capacité du complexe électrique de Hassyan, qui a été récemment converti pour fonctionner uniquement au gaz naturel au lieu du charbon propre, pour 2 400 MW.

Le Complexe électrique Hassyan a été initialement conçu et construit dans le but de devenir une centrale bicombustible avec la capacité de fonctionner à plein temps au gaz naturel et au charbon propre. Toutefois, Il ne dépend plus désormais que du gaz naturel.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de DEWA, a déclaré que le complexe électrique Hassyan s’ajoute à la centrale électrique de Jebel Ali et au complexe de dessalement de l’eau, en tant que l’un des principaux piliers capables de fournir à Dubaï des services d’électricité et d’eau conformes aux normes les plus élevées de fiabilité, d’efficacité et de qualité. Jebel Ali a une capacité de production totale de 9 547 MW d’électricité. La capacité de production totale de DEWA est désormais de 13 417 MW. Cela comprend 1 527 MW d’énergie renouvelable provenant du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

"Le complexe électrique Hassyan adopte les plus récentes technologies en matière de production d’énergie. Les turbines de la centrale ont été conçues initialement pour fonctionner avec deux combustibles : gaz et charbon propre. Or, lorsque nous avons décidé de convertir le complexe pour qu’il soit capable de fonctionner au gaz naturel, il n’y a pas eu de temps d’arrêt et le processus de conversion s’est déroulé facilement sans aucun problème. Cette étape soutient la vision et les directives du leadership avisé qui consistent à transformer Dubaï en une économie neutre en carbone. Cela soutient également la stratégie de Dubaï pour l’énergie propre de l’année 2050 et la stratégie de zéro émission nette de carbone 2050 pour fournir la capacité électrique totale de Dubaï à partir de sources d’énergie propres d’ici 2050. Cette décision soutient également nos efforts déployés pour diversifier les sources d’énergie et sécuriser l’approvisionnement en énergie afin d’assurer la fourniture de services d’électricité selon les normes les plus élevées de fiabilité, de disponibilité et d’efficacité", a conclu M. Al Tayer.

