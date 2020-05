Après la Côte d’Ivoire, le Bénin sera le 2ème pays en Afrique à abriter un centre de tri et de transformation des déchets plastiques en briques. La cérémonie de remise du site devant abriter l’ouvrage a eu lieu ce jeudi 14 mai 2020 en présence des responsables du projet et de Bertin Dossou, chef d’arrondissement d’Agblangandan, représentant le maire Charlemagne Honfo.

Le site mis à disposition par la mairie de Sèmè-Kpodji, dans le département de l’Ouémé couvre une superficie de 1000 m². Il est situé dans le village d’Agbalilamè Houègo, dans l’arrondissement d’Agblangandan.

Le centre de tri et de transformation de déchets plastiques en briques sera mis en valeur par l’Agence de développement Sèmè City, en appui avec l’Unicef.

F. A. A.

14 mai 2020 par