Une trentaine de villages inondée, 1 mort à Athiémé

La crue du fleuve a occasionné d’importants dégâts dont le décès d’un enfant dans la commune d’Athiémé, département du Mono.

Situation inquiétante à Athiémé. 31 villages sur les 61 que compte la commune sont inondés à cause de la montée des eaux du fleuve Mono.

Le niveau d’eau du fleuve a atteint 8,3 m.

Un enfant âgé de 13 ans nommé Marcellin a été emporté par les eaux à Madebui, un village de Dédekpoè. Le drame est survenu au niveau de l’Ecole primaire publique de Madebui.

Des maisons et des cultures ont été inondées dans le village de Madebui.

Selon le témoignage des sinistrés, tout a commencé depuis les lâchers d’eau du barrage de Nagbeto.

Des mesures insuffisantes

La situation n’a pas laissé les autorités indifférentes. La plateforme de gestion des risques et catastrophes a été activée au niveau communal.

Les moyens mis à disposition ne couvrent pas encore les besoins (tentes, moustiquaires) des populations touchées.

