Une plateforme pour rassurer les populations du choix des réseaux

Quel réseau GSM choisir lorsqu’on désire se rendre dans une localité du Bénin ? Les abonnés des réseaux GSM ont désormais la possibilité de vérifier cela bien avant leur départ. La plateforme dédiée a été mise en service, ce jeudi 25 novembre 2021, en présence des opérateurs GSM, et des représentants des associations de consommateurs.

Quel réseau GSM a une meilleure qualité de couverture dans une localité donnée en termes d’appel, de SMS et de connexion internet au Bénin ? La réponse à cette préoccupation est désormais disponible sur le www.atlas.bj. L’objectif de cette plateforme est d’offrir une meilleure satisfaction à la clientèle, et d’éviter des perturbations aux abonnés des réseaux GSM lors de leurs déplacements dans les 12 départements, les 77 communes et tous les arrondissements du Bénin.

La plateforme mise en service selon le président de l’ARCEP, Flavien Bachabi, permet aux consommateurs d’être à même de mieux motiver leur choix sur la base des informations de couverture et de qualité de service des réseaux.

L’atlas de couverture est un outil de contrôle des services des opérateurs GSM.

A travers cette plateforme, ils seront amenés à améliorer leurs prestations dans toutes les localités du Bénin, même les plus reculées.

