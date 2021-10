Une nouvelle prouesse de la diplomatie marocaine sous la clairvoyance de S.M le Roi

Une réunion consultative libyenne entre la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’Etat sur la loi électorale s’est achevée vendredi dernier à Rabat au Maroc. Dans un communiqué rendu public au terme de la rencontre, les différentes parties ont salué la médiation marocaine du dossier de la réconciliation interlibyenne.



Rabat a abrité jeudi et vendredi derniers une rencontre dans le cadre de la réconciliation interlibyenne.

Les délégations de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d’État libyens ont appelé, au cours de la rencontre, la communauté internationale à soutenir l’opération électorale devant se tenir le 24 décembre prochain, conformément à des lois consensuelles et sur la base des résultats du dialogue politique inter-libyen.

Dans un communiqué conjoint publié au terme de la réunion consultative au sujet de la loi électorale, les deux parties ont exhorté la communauté internationale à veiller à garantir le respect des résultats de ces échéances à travers l’envoi d’observateurs internationaux pour en assurer le bon déroulement.

La réunion consultative tenue à Rabat et qui avait pour objectif de s’accorder sur l’organisation des élections présidentielle et législatives du 24 décembre 2021, s’est déroulée dans des “conditions d’amitié et de fraternité et dans un climat de consensus et de compromis entre les partenaires d’un même pays”, a souligné le communiqué lu par le représentant de la Chambre des représentants, Al Hadi Seghir, lors d’une conférence de presse conjointe avec le deuxième vice-président du Haut Conseil d’État, Omar Bouchah.

Le communiqué a salué le soutien et l’appui du Maroc au peuple libyen pour atteindre la sécurité et la stabilité dans ce pays. Un accent particulier a été mis sur “l’accueil chaleureux” du Royaume, tout en remerciant l’ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, pour son accompagnement de cette réunion.

Les membres de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) et l’ambassadeur Norland ont apprécié ce communiqué et remercié le Royaume du Maroc pour les efforts louables consentis pour soutenir le processus électoral en soutien à la feuille de route de l’ONU.

Durant les travaux tenus à huis clos pendant deux jours, les partenaires ont discuté des points en suspens concernant l’organisation des élections présidentielle et législatives, censées se tenir en Libye le 24 décembre prochain et qui constituent une étape cruciale pour sortir le pays de la crise qu’il traverse.

L’accueil par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de cette réunion intervient après une série de rounds de dialogue libyen tenus dans le Royaume dont l’accord sur le mécanisme d’accession aux sept postes de souveraineté prévus dans l’Accord politique libyen conclu en 2015 à Skhirat.

Le succès de la réunion de Rabat montre une nouvelle prouesse de la diplomatie marocaine sous la clairvoyance de S.M le Roi Mohammed VI dans la résolution de la crise libyenne.

I. F.

2 octobre 2021 par