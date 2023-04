Une nouvelle bourse pour les humoristes africains à travers un financement et un mentorat

L’organisation de changement narratif Africa No Filter a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau fonds destiné à stimuler les carrières des humoristes africains émergents.

Le Africa No Filter Comedy Lab financera des humoristes qui utilisent l’humour pour raconter des histoires passionnantes et nouvelles sur l’Afrique - loin des récits qui perpétuent les stéréotypes de la pauvreté, de la corruption, du manque de leadership, des conflits et des maladies.

Les candidats retenus recevront une subvention pouvant aller jusqu’à 3 000 USD pour produire de nouveaux contenus, ainsi qu’un soutien supplémentaire sous la forme d’un mentorat par des humoristes professionnels établis, d’une masterclass visant à stimuler l’activité de leur humour et d’un soutien marketing pour amplifier leur travail et leur profil public. Les sketches produits dans le cadre du Africa No Filter Comedy Lab seront également présentés lors d’un événement numérique.

Moky Makura, Directrice exécutive d’Africa No Filter, a déclaré : « Nous connaissons tous les multiples bienfaits de l’humour et savons que le rire est vraiment le meilleur des remèdes. C’est pourquoi nous introduisons l’humour dans l’espace de changement narratif afin de modifier certains de ces récits néfastes sur l’Afrique qui persistent encore. L’humour est l’un des genres qui se développent le plus rapidement, en particulier pour les créateurs de contenu sur le continent, et c’est l’occasion pour tous ceux qui se trouvent drôles de mettre leur talent à profit. Je suis très enthousiaste à l’idée de lancer le Comedy Lab et j’ai hâte de mettre en lumière les humoristes qui nous font rire et nous aident à faire face aux différentes

situations ».

La bourse est ouverte aux humoristes africains - nouveaux, émergents et établis - âgés de plus de 18 ans et basés n’importe où sur le continent. Ils doivent avoir une audience combinée de 3 000 followers sur Tik Tok, Instagram et Facebook.

Plus important encore, leur humour doit offrir un regard neuf sur l’Afrique et les Africains, un regard qui utilise la comédie pour montrer un continent dynamique, évolutif et progressiste. Les lauréats seront sélectionnés par un panel d’humoristes professionnels et par les votes du public sur les réseaux sociaux.

Toutes les formes de comédie sont les bienvenues, à condition qu’elles soient présentées sous forme numérique et qu’elles répondent aux critères de sélection.

François Bouda, responsable du programme artistique d’Africa No Filter, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’établir un partenariat avec la nouvelle génération de talents comiques en Afrique. Nous ne voulons pas seulement célébrer, amplifier et donner aux humoristes les moyens d’élever leur art à un niveau supérieur, nous voulons aussi nous assurer que cette opportunité est accessible en acceptant les candidatures en anglais et en français. Nous encourageons également les candidatures de femmes et d’humoristes de tous les coins du continent ».

Bouda a ajouté : « Nous voulons que les humoristes considèrent l’Africa No Filter Comedy Lab comme une occasion unique d’améliorer leurs compétences et de faire progresser leur carrière professionnelle ; c’est la raison pour laquelle cette opportunité n’est pas ouverte aux humoristes qui ont déjà un contrat avec un agent ou une société de gestion. Plus important encore, nous alimentons l’espace créatif avec un contenu original et percutant ».

La date de clôture des candidatures est fixée au 5 juin 2023 à 18h GMT. Seules les soumissions envoyées par les canaux de ANF seront prises en compte. Pour plus d’informations sur le Comedy Lab d’Africa No Filter, le processus de candidature et les outils pour se démarquer, visitez le site : http://africanofilter.org/ANF-Comedy-Lab-francais

12 avril 2023 par