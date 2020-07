Une femme jugée pour avoir jeté son bébé sur la plage

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné ce mercredi 08 juillet 2020 à la session criminelle une femme de 28 ans à 10 ans de réclusion criminelle dont 06 fermes. Elle est jugée pour avoir jeté son bébé sur la plage de Fidjrossè, à Cotonou.

Selon Frissons Radio, les faits remontent à 2014, l’accusée alors âgée de 22 ans a rejoint son petit ami à Fidjrossè deux mois après avoir donné naissance à un bébé. Elle sort une nuit aux environs de 22 heures, et revient quelques instants après sans le nouveau né.

L’inculpée a dit à l’oncle de son petit ami qu’elle avait déposé l’enfant chez sa grand-mère. Peu convaincante dans ses réponses, elle a été conduite au poste de police. Suite à l’interrogatoire, le corps sans vie du bébé a été retrouvé sur la plage de Fidjrossè.

Elle avoue les faits et fut déposée en prison. Inculpée d’infanticide, l’accusée a été condamnée à 10 ans de prison ferme dont 06 fermes.

Ayant déjà passé six ans en prison, elle recouvre sa liberté.

