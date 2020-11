Une école maternelle sauve les enfants de la malnutrition

Pour accompagner le programme des cantines scolaires, l’école maternelle publique de Lalo centre, l’une des écoles bénéficiaires de cantine gouvernementale, s’est engagée dans l’élevage des lapins et des poulets locaux. Cette initiative noble de la directrice de l’école permet, depuis deux ans, d’éliminer entre autres la malnutrition chez les enfants de la localité.

Grâce aux cantines scolaires gouvernementales, l’Ecole maternelle publique de Lalo centre n’enregistre plus, depuis deux ans, comme avant, des cas fréquents de malnutrition dans le rang des enfants. L’initiative du gouvernement mise en œuvre à travers le Programme national alimentaire scolaire intégré (Pnasi) qui consiste à nourrir les enfants, tous les midis, les jours de classe, porte ainsi ses fruits dans le département du Couffo et dans la commune de Lalo. Selon la Directrice de l’Ecole maternelle publique centre de Lalo, Mme Josiane Bernadette Kanhouhou, la plupart des parents d’élèves de cette communauté, ont des moyens très limités. Du coup, ils n’arrivent pas à nourrir convenablement les enfants afin d’assurer correctement leur croissance.

« Avant l’arrivée des cantines scolaires, nombreux étaient des enfants dans la localité qui avaient des signes de malnutrition comme : des cheveux roux et des ventres balonnés. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, l’initiative des cantines scolaires a été vite saisie par l’Ecole maternelle publique centre et la communauté pour aider les enfants non seulement à rester à l’école mais également pour qu’ils mangent sain et riche », explique Mme Kanhouhou.

Au démarrage de la cantine, raconte-t-elle, l’école a vite pris la décision de nourrir également les enfants au goûter. Ce qui a fait que le nombre de repas est passé à deux fois, par jour, par enfant. Les enfants mangent à 9h45 et à midi. La contribution des parents est de donner 50F par enfant. Cette souscription a été arrêtée de commun accord avec la communauté qui est très engagée dans la mise en œuvre du programme dans cette école. « Nous avons des mamans qui viennent nous aider bénévolement tous les matins à cuisiner pour les enfants. Nous avons simplement une communauté très engagée qui a compris l’importance des cantines scolaires. S’agissant de la gestion de la cantine scolaire à l’Ecole maternelle publique de Lalo centre, tout évolue bien. Tout le monde participe à la vie de la cantine », confie la directrice qui confirme que la cantine scolaire a corrigé la malnutrition au niveau des enfants à Lalo.

L’élevage des lapins et des poulets locaux…

L’Ecole maternelle publique de Lalo centre apporte sa contribution à l’initiative gouvernementale. Dans sa démarche de faire nourrir les enfants en âge de croissance, en repas riches et de qualité, a mis sur pied, un projet d’élevage des lapins et des poulets locaux. « Des lapins et des poulets locaux sont élevés pour enrichir les repas des enfants et les revenus de la vente sont utilisés pour la vie de la cantine », explique la Directrice Kanhouhou. Une information que confirment les parents d’élèves, les élus locaux et la communauté.

En sept mois seulement, les lapins sont passés de 4 à 49 têtes avec 10 déjà vendus. « Notre ambition est d’avoir des centaines têtes de lapins et de poulets locaux », confie la directrice qui salue le gouvernement et le Programme alimentaire mondial pour la mise en œuvre du Programme national des cantines scolaires. Elle souhaite une pérennisation des cantines scolaires pour le bien de l’école béninoise et la nation.

D’après elle, « Donner à manger aux enfants de la maternelle et du primaire, c’est garantir une bonne santé aux enfants de ce pays et c’est assurer un bon développement et un développement durable ».

Juliette MITONHOUN

