Une direction du MEF certifiée de suite ISO 9001:2015

Dans le cadre du renouvellement de son cycle triennal de certification de la norme ISO 9001 : 2015, la Direction Nationale du Contrôle Financier a réussi avec succès son audit de certification diligenté par l’organe certificateur AB Certification France suivant le certificat n° A 4890-9001.

Après les deux premiers certificats décernés par DEKRA Certification SAS pour les cycles 2016-2019 et 2019-2022, ce troisième cycle consacré par AB Certification France couvrira la la période de septembre 2022 au septembre 2025. Ainsi, le Système Management Qualité de la DNCF est jugé conforme pour la troisième fois consécutive à la norme ISO 9001 : 2015.

Tous les organismes, qui ont mis en place un Système de Management de la Qualité savent que, plus qu’un aboutissement, cette Certification est triennale et fera l’objet d’un suivi régulier à travers des audits de surveillance chaque année. Dans le cadre du suivi du système, le management de la DNCF, fixe notamment des indicateurs de progrès, engage et met en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires, décrit de manière transparente tous les processus opérationnels, garantit la pérennité des activités couvertes en facilitant l’intégration de nouveaux collaborateurs bien formés….Toutes les équipes mobilisées sur cet objectif, approuvé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald WADAGNI se félicitent de ce renouvellement de certification ISO 9001 version 2015. Elle apporte une véritable assurance à l’ensemble des clients de la DNCF sur le contrôle a priori et a postériori des dépenses du budget général de l’Etat et des collectivités locales du Bénin ; garantie d’autant plus forte que les normes ISO intègrent un principe d’amélioration continue, contribuant ainsi à renforcer la crédibilité du contrôle des finances publiques.

A propos de la norme ISO 9001 :2015

L’ ISO 9001 version 2015 est une des normes internationales de management de la Qualité. Elle est applicable par tous les organismes et permet d’assurer la conformité d’un organisme aux exigences des clients mais, également, aux exigences légales ou réglementaires. Cette norme et ses spécificités sont applicables aux organisations qui fournissent des produits et services sans prendre en compte sa taille ou son type.

