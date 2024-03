Une délégation des douanes nigériennes à Cotonou

Une délégation des douanes nigériennes est arrivée à Cotonou ce dimanche 3 mars 2024 pour une mission de prospection.

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la station terminale de Sèmè-Kraké, des fonctionnaires de la douane nigérienne sont à Cotonou pour une mission de prospection. La délégation est composée du directeur de la Facilitation, du Partenariat, des Régimes Economiques et Particuliers ; du directeur de la Réglementation et de la Coopération Douanière ; du directeur de l’Audit et du Contrôle Interne etc.

Une première séance est prévue pour ce lundi 4 mars 2024 à la DGD. Les participants échangeront sur le projet et les attentes de chaque partie. Une réunion pourrait avoir lieu dans l’après-midi entre l’équipe DGD – Wapco – CNPC NP (China National Petroleum Corporation Niger Petroleum). La délégation va visiter des sites les mardi 5 et mercredi 6 mars. Le jeudi 7 mars sera consacré à une réunion de synthèse de la mission et la rédaction du rapport suivie de remise de cadeau symbolique. Un cocktail dinatoire est aussi programmé pour la soirée du jeudi. Selon le programme, la délégation nigérienne quitte Cotonou le samedi 9 mars 2024.

A.A.A

3 mars 2024 par ,