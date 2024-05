Patrice Talon se prononce sur l’interdiction d’embarquement du pétrole nigérien

Le Bénin ne compte pas revenir sur sa décision portant interdiction d’embarquement du pétrole nigérien via Sémè Kraké, si le Niger ne fait pas preuve de collaboration. Le chef de l’Etat, Patrice Talon a justifié ce mercredi 8 mai 2024, cette décision prise par la partie béninoise.

Le Bénin a interdit, lundi 06 mai, l’entrée dans ses eaux maritimes de certains types de navire notamment ceux destinés pour le transport du brut nigérien. Selon le Chef de l’Etat, la décision est prise en raison des relations tendues entre le Bénin et le Niger. Depuis le coup d’état de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre le Bénin et le Niger ne sont plus au beau fixe. En application des sanctions de la CEDEAO, le Bénin a fermé ses frontières. Après la levée des sanctions et dans sa volonté de rétablir les relations, le Bénin a procédé à la réouverture de ses frontières en décembre 2023. Le Niger a maintenu ses frontières fermées jusqu’à la date d’aujourd’hui.

« Je suis peiné par les relations tendues entre le Niger et le Bénin, deux pays amis et frères », a confié Patrice Talon à RFI. A en croire le président, les démarches menées auprès des autorités nigériennes sont restées sans réponse. Il souligne aussi que ce sont les Chinois qui l’ont informé de l’arrivée d’officiels nigériens au Bénin pour l’inauguration du pipeline. « C’est de l’informel », a-t-il déclaré. Patrice Talon a fait également cas des sorties massives de céréales du Bénin à destination du Niger. « On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens », a signalé le président béninois. Patrice Talon souhaite la réouverture des frontières terrestres et le rétablissement des relations. « Si demain Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien », a-t-il confié.

A.A.A

8 mai 2024 par ,