Un système de vidéoprotection bientôt installé à l’aéroport de Cadjèhoun.

Le gouvernement béninois a décidé, ce mercredi 8 mai 2024 en Conseil des ministres, de la mise en place d’un système de vidéoprotection à l’Aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun.

Le gouvernement béninois poursuit la modernisation de l’Aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun. La nouvelle décision prise pour le conformer davantage aux normes et standards internationaux est la mise en place d’un système de vidéoprotection par l’acquisition d’équipements de récente génération. L’objectif est de couvrir toutes les zones et points critiques de l’espace aéroportuaire. La solution à déployer permettra entre autres de garantir un niveau de sûreté de standard international ; renforcer l’environnement de tranquillité et de sécurité au profit des voyageurs ; protéger les lieux et équipements face aux risques d’actes de malveillance et d’interventions illicites ; renforcer les capacités d’intervention et d’identification éventuelles ; et de favoriser les investigations judiciaires aux services et experts dédiés en cas de nécessité.

Aussi, le système de vidéosurveillance permettra-t-il, aussi « d’assurer une visibilité totale et de réaliser l’imagerie de jour comme de nuit afin qu’il soit possible de maintenir un contrôle complet du périmètre aéroportuaire ainsi qu’une maîtrise efficace et à plein temps des menaces potentielles ». Ce système pourra fournir des enregistrements en images numériques sur de longues périodes ; et être adapté au besoin de rejouer et analyser les données audio et vidéo indépendamment des images en direct de la salle de contrôle avec la résolution et la clarté nécessaires pouvant être utilisées a posteriori, en vue d’élucider les situations critiques qui pourraient advenir. Le Conseil s’est prononcé en faveur de la contractualisation par la Société des Aéroports du Bénin, avec un prestataire qualifié pour la mise en place du système de vidéoprotection.

A.A.A

8 mai 2024