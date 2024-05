Partenariat entre les Usa et le Bénin pour Prévenir les Conflits et Renforcer la Résilience des Communautés

Les États-Unis et l’Allemagne, en partenariat avec le Bénin, ont lancé une initiative visant à prévenir les conflits, et dénommée Mécanisme de Stabilité des États Côtiers (M-SEC). Les gouvernements américain et allemand cherchent à améliorer la stabilité dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, en accord avec le Programme d’Action du Gouvernement du Bénin II, qui met l’accent sur la démocratie, l’État de droit, la bonne gouvernance et le bien-être de la population.

Le M-SEC se concentrera sur la lutte contre l’instabilité provenant de la région du Sahel et sera mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Frontières (ABeGIEF). L’initiative sera coordonnée avec les institutions gouvernementales et les communautés afin de promouvoir la stabilité, de soutenir la fourniture de services de base et de faire progresser le développement social et économique.

Le 7 mai, les Ambassadeurs des Etats-Unis et de l’Allemagne ont annoncé que le M-SEC fournira 2.000 pupitres à 18 écoles primaires publiques dans la commune de Matéri (département de l’Atacora). Le M-SEC a mené des consultations et des ateliers de formation avec les membres des communautés, les autorités et les forces de sécurité dans le nord du Bénin. Le M-SEC travaille maintenant avec ces communautés pour identifier des solutions et concevoir des interventions qui favoriseront une meilleure collaboration et une plus grande stabilité.

Le don du 7 mai fait suite à une précédente remise de matériel et de mobilier (d’une valeur de plus de 19 millions de FCFA) à deux écoles primaires publiques comptant environ 600 élèves, et à un don d’équipement (d’une valeur de près de 66 millions de FCFA) à deux commissariats de police dans des communautés du nord du Bénin affectées par la menace extrémiste.

L’Ambassadeur des Etats-Unis Brian Shukan, a remercié « les représentants du gouvernement du Bénin, notamment le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Alassane Seïdou, et les autorités locales du nord du Bénin, pour leur leadership et leur dévouement, qui ont permis au pays de renforcer la sécurité et la résilience des communautés.

Les États-Unis sont engagés dans leur stratégie de prévention des conflits violents, avant qu’ils ne commencent, par le biais d’un partenariat avec les gouvernements, les organisations et les communautés ». Il a souligné : « Ensemble, grâce à des efforts déployés au niveau local, nous favoriserons les conditions d’une stabilité régionale à long terme. »

L’Ambassadeur d’Allemagne au Bénin, Stefan Buchwald, a déclaré : « L’objectif principal du M-SEC est d’aider le gouvernement béninois à fournir des services à sa population et à assurer sa sécurité d’une manière flexible et adaptable. Pour ce faire, les communautés et les autorités locales sont intégrées dans le développement des activités qui seront mises en œuvre par le M-SEC. »

