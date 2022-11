Une collaboration régionale pour renforcer la voix de l’Afrique de l’Ouest

Un pavillon ouest-africain sera érigé à la COP27 qui se déroulera du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, en Egypte. Ce pavillon co-piloté par la Commission de la CEDEAO et la BOAD, en partenariat avec l’UEMOA et le CILSS, sera équipé d’une salle de conférences et constituera une plateforme de choix pour valoriser l’action climat des institutions régionales, ainsi que celle de leurs Etats membres.

Dans le cadre de la tenue de la 27ème Conférence des Parties (COP27) de la Convention Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques (CCNUCC), des institutions régionales ouest-africaines se sont réunies avec leurs Etats membres à Lomé, du 27 au 29 septembre 2022. La CEDEAO, l’UEMOA, CILSS et l’UEMOA ont préparé les négociations internationales sur le climat.

Selon le communiqué des institutions, les discussions ont pu aboutir « au renforcement de plusieurs positions communes des négociateurs des Etats membres de la région, en cohérence avec la stratégie régionale climat de la CEDEAO ainsi que les Politiques et cadres stratégiques des autres institutions régionales (UEMOA, BOAD, CILSS) ». Les sujets prioritaires de la région ont été définis. Au titre des attentes, il y a entre autres : augmenter l’ambition de réduction des émissions de GES ; passer de la planification à l’opérationnalisation de l’adaptation aux changements climatiques ; opérationnalisation du Réseau de Santiago sur les pertes et dommages etc. « C’est sur l’avancement de ses sujets prioritaires que l’Afrique de l’Ouest jugera le succès ou non des négociations annuelles sur le climat qui auront lieu à Sharm el Sheikh en novembre lors de la COP27 », renseigne le communiqué.

Du 6 au 18 novembre à Sharm el Sheikh, un pavillon ouest-africain sera donc érigé à la COP27. Il sera co-piloté par la Commission de la CEDEAO et la BOAD, en partenariat avec l’UEMOA et le CILSS. Ce pavillon, informe la même source, sera équipé « d’une salle de conférences et constituera une plateforme de choix pour valoriser l’action climat des institutions régionales, ainsi que celle de leurs Etats membres, renforçant ainsi la voix de l’Afrique de l’Ouest sur la scène internationale climat ».

