Une célébration sans grands regroupements

Les populations de la commune de Savalou ont célèbré ce samedi 15 août 2020, la nouvelle igname. Contrairement aux années antérieures, la fête de l’igname a été célébrée sans grands regroupements en raison de la pandémie du Coronavirus, et dans le strict respect des règles barrières.

Dans un entretien accordé à la Radio nationale, le président de l’association pour le développement de la commune de Savalou, Conrad Gbaguidi, a expliqué les activités prévues dans le cadre de cette célébration. « La nouvelle igname, elle va être bonne », a-t-il rassuré regrettant les grands regroupements qui ne pourront avoir lieu. La fête se fera dans chaque ménage, et dans une ambiance de bruits des pilons et mortiers, a fait savoir le président de l’association invitant l’ensemble des amis, des familles, et toutes les personnes qui aiment la ville de Savalou et qui voudraient profiter de son climat, sa végétation et toute sa splendeur.

Pour l’édition de 2020 de la fête de l’igname, un tour cycliste et touristique est organisé, et part de Cotonou, passe par la route de l’esclave, traverse la ville de Ouidah et atterrit à Savalou.

Franck Dieudonné est le cycliste qui a fait le tour pour pouvoir ouvrir le chemin, a informé Conrad Gbaguidi avant d’annoncer la reprise du tour l’année prochaine avec tous les cyclistes qui le souhaitent afin de donner une « nouvelle dimension à la chose ».

L’édition 2020 de la fête de l’igname selon le président de l’association des Sohavi, sera l’occasion pour les fils et filles de Savalou d’échanger avec les agriculteurs, de visiter les champs, d’examiner les problématiques auxquelles la filière est confrontées, de sortir un cahier des charges avec lequel ils devront travailler avec les autorités pour voir dans quelle mesure les accompagner afin de faire de la filière, une filière structurée qui bénéficie d’une attention particulière, et de faciliter l’accès aux marchés.

F. A. A.

