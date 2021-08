Une béninoise persécutée et menacée de

Une ressortissante béninoise résidant en France depuis plusieurs années fait l’objet actuellement de persécutions et d’actes de traitement indignes. Le scénario est monté de toute pièce par son ex- conjoint de fait , un certain Gilles ALLAIN, de nationalité française qui se refuse de consommer la séparation puisque la jeune dame qui n’en pouvait plus face aux traitements inhumains a décidé de le quitter. Pour cette raison, dame Emma Gbétie la ressortissante béninoise fait l’objet de toutes sortes de tracasseries et de traitements dégradants que l’on croyait révolus surtout dans un pays comme la France. La scène se déroule dans la localité de Angers, située environ 400 km de Paris.

Depuis quelques mois en effet, son bourreau a tissé autour d’elle notamment son lieu de travail un réseau de délinquants en mission pour la séquestrer. Des messages de menaces lui intimant l’ordre de fuir et de regagner son pays le Bénin. A l’heure où nous mettons sous presse, la compatriote béninoise est filée de jour comme de nuit, à domicile comme au service et ses assaillants font feu de tous bois pour la contraindre à plier bagage alors même que les conditions ne sont pas réunies pour qu’elle bénéficie de toute l’assistance nécessaire. Pis, elle ne sait à quel saint se vouer puisqu’elle a la garde de ses deux enfants qu’elle a eus de sa relation avec ce français qui a décidé de lui pourrir la vie avec des menaces racistes, à la limite xénophobes.

Toutes les démarches de la béninoise auprès des instances comme le tribunal et la gendarmerie sont restées sans suite. Au niveau de l’ambassade du Bénin en France, plusieurs tentatives de l’intéressée pour solliciter le soutien de son pays restent aussi sans suite jusqu’ici.

Plus préoccupant, la compatriote béninoise est présentement isolée de ses moyens de communication par des commis qui la menacent à tout moment. Entre la vie et la mort, ceci constitue un cri de détresse de cette béninoise qui sollicite l’intervention rapide et le soutien de son pays pour au besoin l’aider à rentrer dans des conditions de sécurité ou procéder à des investigations nécessaires pour mettre hors d’état de nuire ses assaillants.

Affaire à suivre...

22 août 2021 par