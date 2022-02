Une Nigériane en prison pour trafic de faux médicaments

Deux Nigérians dont une femme ont été arrêtés et présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mercredi 09 février 2022. Ils sont poursuivis pour transport de faux médicaments.

Les Nigérians en cause dans le transport de faux médicaments selon les informations, ont été interpellés à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Il a été découvert dans les bagages de la femme des kilogrammes de produits pharmaceutiques et des boîtes de cigarette. Elle s’envolait pour l’Italie. Présentée au procureur de la CRIET ce mercredi, elle a été placée sous mandat de dépôt en attendant son procès prévu pour le 24 février prochain.

L’homme quant à lui voyageait sur Dubaï. Interpellé également pour transport de faux médicaments, il a été relâché et mis sous convocation. Son procès est prévu pour le 22 février 2022.

F. A. A.

10 février 2022 par