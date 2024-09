Une Délégation dans les Collèges de Natitingou pour informer sur l’Énergie et l’Agriculture"

Une délégation conjointe du Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM), du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP), ainsi que des projets EnDev et ProFoP de la GIZ, a organisé, le mercredi 18 septembre 2024, des séances, dans le cadre d’une tournée nationale de sensibilisation et d’orientation, au profit des élèves des collèges d’enseignement général 1 et 2 de Natitingou, sur les métiers de l’énergie et de l’agriculture.

Cette initiative des projets ProFof et EnDev de la GIZ en partenariat avec le Gouvernement du Béninet soutenue par la Coopération Allemande et l’Union Européenne, vise à informer les élèves sur les opportunités professionnelles dans les secteurs porteurs de l’énergie et de l’agriculture. Au cours de ces séances, qui ont inclus les projections, les élèves ont eu l’occasion de découvrir diverses formations professionnelles, notamment dans les métiers liés à l’installation et à la maintenance des systèmes d’irrigation, à la technico-commercialisation des équipements en énergies renouvelables, ainsi qu’à l’installation et à l’entretien des systèmes solaires photovoltaïques et des équipements agricoles. L’accent a également été mis sur les conditions d’inscription et les perspectives d’insertion professionnelle. Ces projections ont permis de mettre en lumière les aspects positifs de ces secteurs, ainsi que leur importance et leur nécessité dans le quotidien des individus. Les intervenants ont également travaillé à démystifier les stéréotypes de genre associés à ces métiers, en encourageant particulièrement les jeunes filles à dialoguer avec leurs parents et mentors sur leurs aspirations.

Pour le représentant du Directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Atacora, BOSSOU Honorat, cette séance est un tremplin pour éclairer ces jeunes élèves et surtout leur permettre d’être maitre de leur destin professionnel. « L’enseignement général permet d’assoir les bases d’ordre général. Savoir lire, écrire, calculer, mais après cette base, il faut vous orienter vers les métiers porteurs et principalement les métiers liés à l’énergie et à l’agriculture » a-t-il fait comprendre aux élèves.

Abondant dans la même veine, Bienvenu-Ange Messe, représentant de la Directrice nationale des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle, a également insisté sur l’importance de choisir des métiers qui favorisent l’indépendance. « En vous engageant dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture, vous augmentez vos chances de réussite future », a-t-il conseillé.

Au nom du Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Madame Gnancadja, épouse Bonou Anne-Marie, a précisé que cette initiative vise non seulement à orienter les jeunes vers des carrières dans les énergies renouvelables et l’agriculture, mais aussi à promouvoir la visibilité des enseignements techniques. Elle a ajouté que l’accent est mis sur l’inclusion des jeunes filles, soulignant le besoin de réduire les stéréotypes de genre dans ces domaines. « Ces séances de sensibilisation et d’orientation sont initiées au profit des filles et des garçons. Mais nous mettons une priorité sur les jeunes filles car le constat est que, dans les deux secteurs, on note un nombre très suffisant de cadres ingénieurs, supérieurs surtout les femmes et les filles » a-t-elle fait remarquer.

Outre l’étape de Natitingou, cette tournée de sensibilisation et d’orientation, prévue pour se dérouler du 17 au 25 septembre 2024, va conduire la délégation dans les communes de Parakou (Lycée Mathieu Bouké et CEG Hubert MAGA), Abomey -Calavi (à l’Ecole Supérieure des Métiers des Energies Renouvelables ), Sô-Ava (à la Mairie), et Allada (ESMER ACADEMY), .

