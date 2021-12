Une Béninoise à la Commission des arbitres CAF

Le Bénin est désormais représenté au sein de la Commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF). L’ex internationale de la CAF-FIFA, Rosalie Ndah Tempa, est nommée au sein de cette importante structure de la faîtière du football africain.

La nomination d’une Béninoise au sein de la Commission des arbitres de la CAF, selon Bouraïma Imorou du COMEX, est « un positionnement stratégique indispensable ».

Agée de 48 ans, Rosalie Ndah Tempa a un palmarès très riche. Elle a arbitré la finale féminine des Jeux africains au Nigéria. En 2004, le nouveau membre de la commission faisait partie des meilleures arbitres de sa génération au Tournoi olympique de football féminin à Athènes.

Rosalie Ndah Tempa a officié plusieurs éliminatoires de la CAN et de la FIFA, notamment, la Coupe du monde féminine (U20 et séniors), 03 jeux olympiques et 06 CAN féminines.

La Commission des arbitres de la CAF est composée de huit (08) membres. Elle est présidée par la Rwandaise Célestine Ntagungira. Rosalie Tempa Ndah y siège comme représentante féminine.

F. A. A.

2 décembre 2021 par