Un peuhl tue un jeune homme par erreur

Un jeune homme âgé d’environ 30 ans a été abattu dans la matinée de ce lundi 02 mars 2020 à Dévé, dans la commune de Dogbo.

Selon les informations, le peulh auteur de ce crime, se serait trompé de personne en abattant le sieur D. H., originaire de Sahouè, dans la commune de Houéyogbé, et qui travaillait une mine d’extraction de gravier.

La victime allait déféquer dans la brousse quand le peuhl, l’ayant confondu à un certain Gbéti avec qui il a eu des antécédents, a tiré sur lui.

Pour manifester leur mécontentement, les populations se sont soulevées et ont détruit la maison du peuhl.

La Police républicaine se s’est rendue sur les lieux pour rétablir l’ordre.

Le peuhl a été arrêté et sera présenté au procureur.

F. A. A.

2 mars 2020 par