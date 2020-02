Un mandat d’arrêt contre trois complices du milliardaire

Au terme du procès de l’homme d’affaires Kikissagbé Godonou Bernard, alias KGB, poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux ce lundi 10 février 2020, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a émis un mandat d’arrêt contre trois de ses complices. Il s’agit de Mouhamadou Karimou, Essi Adolé Akuété-Akoué et Nelson Otchéré. Absents au procès, la juridiction spéciale a décidé de l’émission d’un mandat d’arrêt à leur encontre.

Le milliardaire a été condamné à 05 ans de prison et une amende de 5,5 milliards de francs CFA au profit d’un Franco-libanais et d’un Français, tous victimes des faits d’escroquerie pour lesquels KGB a été poursuivi. La même sentence a été retenue contre les complices. Les autres prévenus, Toni Gbédji Kocou, Mitchodigni Emile, Akodjètin Gildas ont écopé de 05 ans de prison et d’une amende de 02 millions de francs CFA.

En liberté provisoire, la Tchadienne Kaltouma Kolo Abacha et Norbert Sèkloka ont été condamnés à 05 ans de prison et placés sous mandat de dépôt.

