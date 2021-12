Un locataire sommé de payer 33 mois de loyer impayés

Près de trois années de loyer impayé pour un locataire ! Ça se passe à Malanhoui, un quartier de la commune d’Adjarra dans le département de l’Ouémé.

A. André a été assigné en justice par son propriétaire. Le bailleur demande l’expulsion de A. A. de l’immeuble loué au quartier Malanhoui, dans la commune d’Adjarra et sa condamnation à lui payer la somme de 2.413.414 FCFA, soit 2.040.000 FCFA au titre de trente (33) mois d’arriérés de loyer à fin août 2021 ; à raison de soixante-deux mille (62.000) FCFA le mois et 367.414 FCFA représentant les frais d’électricité. Le locataire mis en cause a reconnu devant les juges qu’il doit trente-deux (32) mois de loyer à son bailleur et qu’il prend les dispositions pour l’apurement. Non ! rétorque le propriétaire qui a argué que les mises en demeure consécutives (19 juillet et 15 octobre 2021) adressées par exploit d’huissier et l’engagement d’apurer les arriérés pris par A. A. le 19 mai 2021 n’ont pas eu d’effet. A l’issue des débats, il a été ordonné la cessation du bail professionnel portant sur l’immeuble sis au quartier Malanhoui dans la commune d’Adjarra. Le locataire A. A. est condamné à verser la somme de deux millions quatre cent treize mille quatre cent quatorze mille (2.413.414) FCFA à son propriétaire, selon le jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2021.

