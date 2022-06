Un jeune de 23 ans interpellé pour tentative de meurtre

Un collecteur de ferrailles a été déposé en prison, mardi 31 mai 2022 à Yoko dans la commune de Sakété, pour tentative de meurtre d’un jeune.

Le collecteur de ferrailles nommé Habib Abdoul Aziz et domicilié à Ahita n’est plus libre de ses mouvements depuis le mardi 31 mai 2022. Le ferrailleur de 23 ans a fait irruption dans un atelier de coiffure. Une fois dans l’atelier, il s’est retrouvé nez-à-nez avec le jeune frère du propriétaire des lieux. Une bagarre s’éclate entre le ferrailleur et le jeune-frère du coiffeur.

Le ferrailleur aurait terrassé et menacé d’égorger le jeune-frère du coiffeur avec une arme blanche.

Alertés par le père du coiffeur, aux environs de 22 heures, les agents de police du commissariat de Yoko se sont dépêchés dans l’atelier. Le jeune-frère du coiffeur, nommé Joseph A. a eu, heureusement la vie sauve avant même l’arrivée des policiers, ceci grâce à l’intervention des voisins.

Les policiers ont procédé alors à l’interpellation du collecteur de ferrailles.

1er juin 2022 par ,