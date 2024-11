Un homme se suicide à Houéyogbé

A Honnougbo, une localité de l’arrondissement de Sè, dans la commune de Houéyogbé, un homme s’est suicidé le vendredi 08 novembre 2024, se jetant dans un puits.

Fatigué de sa situation de plus en plus dégradante, un homme décide de mettre fin à ses jours et se suicide. Le drame a lieu le vendredi 08 novembre 2024 à Honnougbo, localité située dans l’arrondissement de Sè, dans la commune de Houéyogbé.

Agé de la quarantaine environ, il décide de se jeter dans un puits. En dépit des conseils d’un habitant du village pour l’en dissuader, il va jusqu’au bout de ses intentions. Son corps sans vie a été repêché par les sapeurs-pompiers. L’homme, selon nos sources, serait un malade mental.

