Un féticheur arrêté pour pratique illégale de la médecine

Arrêté ce mercredi 09 février 2022 à Pobè, un féticheur sera présenté la semaine prochaine au procureur pour pratique illégale de la médecine. Il se faisait passer pour un gynécologue obstétricien.

Il fait accoucher les femmes par des incantations et en utilisant des feuilles. Il s’agit d’un féticheur installé à Pobè. Selon Frissons Radio, « sa clinique est une grande maison en paille ». Le faux gynécologue obstétricien a été interpellé dans l’arrondissement d’Issaba, commune de Pobè pour pratique illégale de la médecine. La même source informe que plusieurs femmes enceintes sont passées de vie à trépas chez le féticheur cette année. La perquisition effectuée par la police et la direction départementale de la santé dans le village Kajola a permis de retrouver un fusil de chasse et des fétiches. Il sera présenté au procureur le lundi 14 février 2022.

A.A.A

10 février 2022 par