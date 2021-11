Un défi majeur de santé publique au Togo

La cécité, un obstacle important au développement, demeure un enjeu pour tous. Pour lutter contre la pathologie, l’ONG Lumière divine et l’organisation internationale humanitaire Mercy Ships en partenariat avec le gouvernement transforment la vie des populations démunies souffrant de la cataracte en leur rendant la vue. Une campagne gratuite de chirurgie de 2000 cas de cataracte a été lancée officiellement, ce jeudi 4 novembre 2021, par Dr Maméssilé Aklah Agba-Assih, ministre déléguée chargée de l’accès universel aux soins.

« Au Togo, 200.000 yeux atteints de la cataracte sont en attentes d’être opérés. Pour relever ce défi de santé publique, 16.000 chirurgies minimales sont nécessaires par an », a fait savoir le ministre délégué à la santé chargée de l’accès universel aux soins, Dr Maméssilé Aklah Agba-Assih, qui informe que le gouvernement a réalisé pour le compte de cette année 4500 opérations. Au regard de ces chiffres le gap pour relever le défi reste très grand.

Pourtant, « la vue est si essentielle à l’homme car là où il n’y a pas de vision, les peuples périssent », a expliqué le Directeur régional de Mercy Ships pour l’Afrique, Dr Pierre M’pélé.

C’est donc pour corriger les problèmes de vision et redonner la vue à toutes ces personnes qui l’ont perdue à cause d’une opacité visuelle afin de leur permettre de sortir de la pauvreté que Mercy Ships, dans le cadre de son appui aux pays africains en ce qui concerne l’accès universel des populations aux soins de santé notamment les soins chirurgicaux, s’est engagé aux côtés du gouvernement du Togo pour lutter contre la cécité qui touche 1% de la population générale.

Ainsi, de Septembre 2021 à Juin 2022, 2000 cas de cataracte seront opérés gratuitement grâce à la campagne Mana-messè ‘’Vue retrouvée organisée par Mercy ships en partenariat avec l’ONG Lumière divine comme agence de mise en œuvre.

Mieux, de septembre à ce jour, Dr Abram Wodomey de l’Ong Lumière divine et son équipe ont déjà, contre zéro franc, redonné la vue à 370 patients dont 68 bilatéraux dans le cadre de ce programme, qui vise également à renforcer les compétences des acteurs de la santé oculaire dans le domaine de la chirurgie.

A en croire Dr Pierre M’pélé, cette campagne est leur contribution au programme national des maladies non transmissibles et surtout au plan national stratégique du Programme national de lutte contre la cécité. « Cette campagne que nous lançons ce matin est un acte fort qui illustre notre volonté commune pour un accès des Togolais aux soins chirurgicaux et pour répondre aux problèmes majeurs de santé publique au Togo et en Afrique », a-t-il indiqué dans son intervention.

Rappelant que le gouvernement du Togo et Mercy Ships entretiennent un partenariat exceptionnel pour la santé depuis 1990 que ce pays a reçu pour la première fois en 1990 le navire-hôpital « Anastasis », Dr Pierre M’pélé a exprimé toute la gratitude de l’organisation au Chef de l’Etat et à l’ensemble du gouvernement et des populations.

En procédant au lancement de la campagne, la ministre déléguée chargée de l’accès universel aux soins a reconnu la qualité du partenaire qu’est Mercy ships. « Ce geste de solidarité de Mercy Ships à l’endroit du peuple togolais vient une fois encore renforcer la coopération internationale entre les différents acteurs et partenaires de la santé en Afrique », a déclaré Dr Maméssilé Aklah Agba-Assih. Elle a également exprimé la gratitude du gouvernement à Mercy ships et s’est réjouie que la solidarité du partenaire ne soit pas exprimée uniquement dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 mais aussi en faveur de tous les problèmes de santé publique qui affectent la santé des populations notamment en faveur des conditions cliniques négligées dont la cataracte.

La représentante résidente de l’Organisation mondiale de la santé au Togo a, après avoir remercié Mercy Ships pour son appui constant au pays dans le domaine de la santé depuis 1990, insisté sur l’importance de la chirurgie dans la lutte contre la cécité évitable. « Cette campagne qui vise à contribuer à l’élimination de la cataracte est le fruit d’un symbole d’un partenariat public privé fécond et mérite l’engagement de nous tous car il est réalisé au sein du système de santé local », a exhorté Dr Fatoumata Binta Diallo.

Les premiers bénéficiaires de cette chirurgie gratuite de cataracte, très contents d’avoir retrouvé la vue, un bien précieux, ont également pris la parole pour remercier le gouvernement et l’ensemble des partenaires qui ont réussi à transformer leur vie et celle de leur famille.

Juliette MITONHOUN

