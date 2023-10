Un coup dur pour Boni Yayi

Deuil au parti d’opposition Les Démocrates à quelques heures de la tenue de leur Congrès !

Ibrahim Zackari, coordonnateur de la 14eme circonscription électorale du parti Les Démocrates, est mort dans un accident survenu sur l’axe Kprèkètè-Bassila dans la nuit du jeudi 12 octobre 2023.

Le coordonnateur se rendait à Parakou lorsque l’accident est survenu. Un camion en panne avait bloqué la circulation. Selon Le Parakois, Ibrahim Zackari est descendu de sa voiture pour voir ce qu’il y a lieu de faire pour sortir d’affaires mais il a été percuté par autre camion.

Le décès du coordonnateur de la 14eme circonscription électorale des Démocrates intervient à quelques heures du Congrès du parti.

Ce parti d’opposition sera en Congrès les 14 et 15 octobre 2023 à Parakou. C’est un coup dur pour l’ex chef de l’Etat Boni Yayi, président d’honneur du parti et pour les militants et sympathisants Démocrates.

M. M.

13 octobre 2023 par ,