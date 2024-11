Un chef d’arrondissement et son collaborateur jugés pour cybercriminalité

Un chef d’arrondissement de la commune de Djidja et un de ses collaborateurs ont comparu à la CRIET le mardi 19 novembre 2024 pour des faits de cybercriminalité. Les deux mis en cause qui séjournent en prison depuis juillet 2024 ont vu leur dossier renvoyé à nouveau.

Une autorité communale présumé gayman au Bénin ? C’est l’histoire d’un chef d’arrondissement et de son collaborateur qui ont été placés en détention provisoire depuis le 7 juillet 2024 par le parquet spécial de la CRIET. Mardi 19 novembre 2024, les deux prévenus poursuivis pour des faits d’escroquerie via internet ont été jugés. Devant la Cour, l’ex-chef d’arrondissement de Zoukon dans la commune de Djidja et son collaborateur ne se reconnaissent pas dans les faits mis à leur charge par le parquet spécial de la CRIET.

Des données cybercriminelles retrouvées dans un téléphone du C.A



Selon son avocat Me Filbert Béhanzin, son client a été interpellé par la police républicaine à la suite d’une plainte anonyme déposée au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le plaignant qui a requis l’anonymat a dénoncé des activités cybercriminelles de ce chef d’arrondissement, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Lors de l’audience, l’accusation a indiqué que des données cybercriminelles ont été retrouvées dans l’un des téléphones du jeune CA après une perquisition de sa maison par des policiers du Centre national d’investigations numériques (CNIN). Ce chef d’arrondissement de Zoukon se serait fait passer sur internet pour un notaire afin d’arnaquer ses victimes. Mais, bizarrement, les données cybercriminelles retrouvées dans le téléphone datent de l’année 2019. Aucune autre donnée récente à caractère cybercriminel n’a été retrouvée dans le téléphone.

Convoqué à la barre, le chef d’arrondissement de Zoukon ne se reconnaît pas dans les faits d’escroquerie via internet. Il a déclaré qu’il a acheté dans le marché noir le téléphone mis en cause en 2020 auprès d’un Sénégalais qui est aujourd’hui introuvable. L’autorité locale affirme avoir utilisé le téléphone pendant un moment avant de le laisser depuis plusieurs années. « Le téléphone dont on parle est un téléphone que je n’utilise plus depuis longtemps. C’est moi-même qui ai montré le téléphone à la police lors de la perquisition de ma maison », a-t-il déclaré.

Le Chef d’arrondissement a déclaré qu’il ne savait même pas que des données cybercriminelles étaient dans le téléphone. Il a déclaré avoir été interrogé sur ses deux buvettes à Bohicon et la provenance de son argent. À la barre, le chef d’arrondissement a déclaré qu’il avait fait des prêts de plus de 100 millions FCFA d’amendes auprès de Banques et de PADME. Il a précisé que ce sont ces prêts qui lui permettaient de mener ses activités.

Le collaborateur du C.A à la barre

Après la déposition du jeune chef d’arrondissement de Zoukon, c’est le tour de son collaborateur de déposer devant les juges. Ce prévenu était l’un des tenanciers des buvettes du chef d’arrondissement. À la barre, il rejette également les charges.

Selon l’accusation, ce collaborateur du CA se faisait passer sur internet pour une vieille femme atteinte de cancer de la gorge qui voulait faire don de ses millions d’euros aux pauvres. Interrogé sur les données cybercriminelles retrouvées dans son téléphone, il déclare avoir acheté le téléphone il y a huit mois auprès d’un client de l’une des buvettes. L’employé a déclaré qu’il ne savait pas que des données cybercriminelles seraient sur le téléphone.

Le dossier a été renvoyé au mardi 3 décembre 2024 pour continuation, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

