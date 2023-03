Un agent de sécurité poignardé au cours d’une bagarre

A Xwlacodji, quartier situé dans le 5e arrondissement de Cotonou, un agent de sécurité a été poignardé dimanche 05 mars 2023. L’incident s’est produit au cours d’une bagarre autour d’une somme d’argent avec son ami.

Pour une affaire de sous, deux amis se sont bagarrés dimanche 05 mars 2023 non loin du Centre de promotion sociale de Xwlacodji, dans le 5e arrondissement de Cotonou. Au cours de cette bagarre, lz victime, qui réclamait son argent, a été poignardé dans le cou par son ami. Conduit au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, il a succombé à ses blessures.

La barrage entre les deux amis a commencé vendredi 03 mars non loin de la direction générale de la Loterie nationale du Bénin (LNB). Une seconde altercation s’est produit au petit matin du dimanche.

