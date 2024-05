L’ambassade de la Fédération de Russie au Bénin et au Togo a organisé dans la soirée du mardi 30 avril 2024, au Centre culturel chinois de Cotonou, un concert de musique classique « Chef-d’œuvre de la musique russe et étrangère ». L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Les Etoiles émergents » du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, soutenu par le ministère russe des affaires étrangères, et la Fondation « Rousski ».

Le Centre culturel chinois de Cotonou a abrité dans la soirée du mardi 30 avril 2024, un concert de musique classique de « Chef-d’œuvre de la musique russe et étrangère ». L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Bénin et au Togo, a exprimé en début de soirée, ses remerciements à son homologue chinois, SEM Jingtao PENG, pour avoir mis le Centre culturel chinois à disposition pour accueillir la manifestation culturelle. « Cet exemple de la coopération fructueuse russo-chinoise correspond parfaitement bien à la décision des présidents Vladimir POUTINE et Xi JINPING de déclarer les années 2024 et 2025 « Années de la culture de Russie et de Chine », a rappelé SEM. Igor EVDOKIMOV.

Ce concert selon le diplomate russe, est devenu possible grâce au projet « les Etoiles émergents » du conservatoire Tchaïkovski de Moscou et le soutien du ministère russe des Affaires étrangères et de la Fondation « Rousski ».

Organisé pour la 1ère fois en 30 ans à Cotonou, il a regroupé les œuvres de Piotr Tchaïkovski, Serguei Rachmaninov, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Nikolaï Rimski-Korsakov, et autres compositeurs mondialement reconnus.

Ekaterina Skusnichenko (soprano), soliste du Théâtre Bolchoï de Russie pendant 15 ans ; Nokolaï Ageev (clarinette), chef du quintette à vent, ‘’Modus Vivendi’’ du Conservatoire d Moscou, et Yulia Kupriyanova (piano), directrice de projets musicaux internationaux et du programme « Jeunes étoiles du conservatoire de Moscou », sont les musiciens du conservatoire Tchaïkovski de Moscou qui ont animé le concert.

L’organisation de ce concert à Cotonou, selon le directeur de cabinet, représentant le ministre du tourisme, de la culture et des arts, renforce les liens très solides d’amitié et de coopération culturelle entre le Bénin et la Fédération de Russie.

Au nom du ministre, Eric F. TOTAH a exprimé ses remerciements au gouvernement russe, à l’ambassade de la Fédération de Russie pour cet honneur qu’ils ont fait au Bénin en organisant ce concert.

Plusieurs personnalités dont le Nonce Apostolique, les cadres du ministère de tourisme, des ressortissants russes et chinois ont pris part à cette manifestation culturelle.

F. A. A.

1er mai 2024 par ,