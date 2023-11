Un adjudant chef et un Chinois en prison pour une affaire de corruption

Un adjudant chef des eaux, forêt, et chasse et un chinois ont été placés sous mandat de dépôt ce vendredi 03 novembre 2023 au terme d’une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis dans une affaire de corruption, de rançonement et d’évasion fiscale.

Un officier des eaux, forêt et chasse privé de liberté. Il s’agit selon Le Potentiel, de l’adjudant chef, Roger Adjakossa. Il est poursuivi pour des faits de corruption, rançonement et d’évasion fiscale. L’homme en uniforme aurait délivré des documents, notamment un laisser-passer irrégulier à Wen Zuoxia, un expatrié chinois. Ce dernier a été interpellé à Porto-Novo lors d’un contrôle.

La direction générale des eaux, forêt et chasse, et l’inspection générale du ministère du cadre de vie, aussitôt informées du dossier, ont alerté la Brigade économique et financière (BEF). Ainsi, les mis en cause ont été interpellés, et placés en garde à vue. Après audition ce vendredi à la CRIET, l’adjudant chef a été placé sous mandat de dépôt. 04 autres agents des eaux, forêt et chasse sont poursuivis sans mandat de dépôt dans ce dossier.

Le procès s’ouvre dans les jours à venir .

F. A. A.

4 novembre 2023 par ,