Un Nigérien condamné à 4 ans d’emprisonnement ferme

En détention provisoire depuis 2017 pour une affaire d’ « administration de substance nuisible à la santé suivie de mort », Ousmane Ibrahim, un revendeur nigérien vivant au Bénin, a été condamné à 7 ans de prison dont 4 ans fermes et 3 ans avec sursis mercredi 02 mars 2022 par le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. Le verdict a été prononcé lors de la session criminelle de l’année 2022.

Le sixième dossier examiné à la session criminelle de l’année 2022 au Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi met en cause un revendeur de nationalité nigérienne et domicilié à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi. En détention depuis le 03 novembre 2017 pour « administration de substance nuisible à la santé suivie de mort », Ousmane Ibrahim a été condamné, mercredi 02 mars 2022, à 7 ans de prison dont 4 ans fermes et 3 ans avec sursis à l’issue de l’audience.

Les faits remontent dans la nuit du 27 octobre 2017, vers 20 h, à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi. Saïdou Adamou s’est rendu à la boutique de Ousmane Ibrahim, où il a commandé et s’est fait servir par ce dernier, deux verres d’une boisson alcoolisée appelée sukudaye ou madara communément désignée par « cloaker ». Quelques temps après la consommation, il perd connaissance et rend l’âme. Poursuivi devant le juge de flagrant délit, celui-ci s’est déclaré incompétent. Le ministère public a ouvert une information dont est saisi le deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

de mercredi dernier, le ministère public a requis 10 ans de réclusion criminelle contre Ousmane Ibrahim. Selon son avocat, Ousmane Ibrahim n’avait pas l’intention de tuer son client, Saïdou Adamou. Le conseil de l’accusé plaide alors pour un homicide involontaire.

Après en avoir délibéré, le Tribunal a condamné Ousmane Ibrahim à 7 ans de prison dont 4 ans d’emprisonnement ferme et 3 ans de sursis. Ousmane Ibrahim recouvre ainsi sa liberté puisqu’il a déjà passé 4 ans en détention provisoire.

