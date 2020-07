Un Film sur l’histoire des amazones du Bénin

Dans la réalisation de « The Woman King », un film qui raconte l’histoire des amazones de Dahomey, la cinéaste Gina Prince-Bythewood a rejoint la comédienne Viola Davis, qui devrait jouer l’un des principaux rôles.

Une cinéaste et une comédienne américaine se donnent la main pour la réussite d’un film sur l’histoire des Amazones du Danhomey, ancien royaume situé au sud du Bénin. Selon des informations rapportées par France TV Info, la cinéaste américaine Gina Prince-Bythewood va diriger sa compatriote la comédienne américaine Viola Davis.

Dans le film « The Woman King », la comédienne Viola Davis est annoncée pour jouer le rôle de « Nanisca », une générale de l’unité militaire entièrement féminine connue sous le nom des amazones du Dahomey.

A ses côtés, l’actrice Lupita Nyongo’o va interpréter « Nawi », la fille de cette générale. Ces deux femmes ont en effet combattu les Français et les tribus voisines qui ont violé leur honneur, asservi leur peuple.

La société JuVee Productions, détenue par la comédienne Viola Davis et son époux Julius Tennon, est coproductrice de la fiction, rapporte le même média. « Chez JuVee, nous sommes très heureux de présenter au monde entier cette incroyable histoire (de) femmes guerrières (...). Il est temps qu’elles occupent vraiment leur place dans l’Histoire et entre les mains de Gina Prince-Bythewood, la donne sera changée », ont confié Viola Davis et JuliusTennon à The Hollywood Reporter cité par France TV Info.

Le casting du film « The Woman King » était annoncé pour l’année 2018. Il s’agit d’un film qui raconte l’épopée des Amazones du Dahomey, un bataillon militaire composé uniquement de femmes, qui a été créé sous le roi Guézo. Elles étaient surtout connues pour leur ardeur au combat contre les peuples voisins et pendant la guerre du Roi Béhanzin contre l’envahisseur français.

