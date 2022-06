Un Comité créé pour le Musée international Vodun

Le gouvernement a créé par décret le Comité muséographique du Musée international du Vodun.

Il est créé, auprès de l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme, un Comité muséographique du Musée international du Vodun.

Le Comité muséographique du Musée international du Vodun est composé de six (06) membres, selon le décret N°2022-27 du 04 Mai 2022 portant création, attributions et composition.

Il a pour mission d’identifier les contenus et faire proposer leur exploitation permanente du Musée international du Vodun, de constituer en collaboration avec la mission de programmation scénographique le catalogue des entités Vodun à représenter ou à présenter ; repérer les collections, artefacts, objets, représentations et tout support pouvant illustrer le propos des différentes parties de l’exposition ; proposer et négocier les différentes modalités de leur acquisition, de leur réalisation ou de leur mise à disposition au profit du Musée international du Vodun, proposer les textes explicatifs attachés aux contenus ; déterminer les dispositifs de médiation requis pour le contenu.

Le comité muséographique du Musée international du Vodun est composé ainsi qu’il suit : Mme Corine TOUMSON, chargée de mission du président de la République pour les affaires concernant les arts et la culture ; M. José PLIYA, Administrateur délégué de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ; M. Alain GODONOU, Directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ; M. Félix Ayoh’ OMIDIRE, professeur des études luso-afro-brésiliennes de l’Université Obafèmi Awolowo, Ilé-Ifè au Nigéria ; M. Gabin DJIMASSE, personne ressource ; M. Arnaud ZOHOU, personne ressource.

