Un Béninois reçoit les félicitations du président Kaboré

1er ex aequo au Baccalauréat 2020 série C au Burkina Faso, le jeune Béninois, Gado Bassam Boni, a reçu les félicitations du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré

Avec 17,04/ 20, Gado Bassam Boni est déclaré 1er ex aequo au Bac C, session 2020 au Burkina Faso au terme de la proclamation des résultats. Dans un message, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a félicité Gado Bassam Boni pour sa belle performance au pays des Hommes intègres.

« J’ai reçu des mains de Son Excellence Roch Marc Kaboré, un ordinateur portable et une enveloppe financière de 1 million FCFA, une attestation et aussi une bourse, mais malheureusement, je n’ai pas pu profiter de la bourse, vu que je suis Béninois », a déclaré Gado Bassam Boni, dans un message rapporté par l’ORTB.

Gado Bassam Boni a intégré le Prytanée Militaire de Kadiogo-PMK du Burkina-Faso après avoir passé un test organisé en 2013 au Prytanée Militaire de Bembéréké, d’où il est sorti premier du département du Borgou.

Le rêve du lauréat qui a désormais son Bac en poche est de devenir pilote d’avion. « J’ai toujours rêvé de devenir pilote. J’aimerais un jour me trouver aux commandes d’un avion. C’est très beau. Depuis ma tendre enfance, j’ai toujours rêvé de poursuivre mes études en pilotage dans une université », a-t-il déclaré. A défaut, Gado Bassam Boni va opter pour la filière Génie mécanique et énergétique. Pour réaliser son rêve, Gado Bassam Boni espère bénéficier d’une bourse de son pays, le Bénin.

