Un Béninois parmi les personnalités nommées par Forbes Afrique

Fabroni Bill Yoclounon, un jeune Béninois âgé de 27 ans fait partie des personnalités nommées par Forbes au cours de l’édition 2022 de « 30 under 30 Afrique ». Il a été nommé grâce à son application IamYourClounon.



Fabroni Bill Yoclounon est classé 5ème à l’édition 2022 de « 30 under 30 Afrique ». Ceci, grâce à l’application IamYourClounon. Une application numérique de promotion des langues nationales béninoises, et disponible sur Playstore. IamYourClounon est un outil numérique qui permet d’écrire dans les langues nationales. Il est doté de "Stickers en Fongbé" et "Clavier des Langues Béninoises".

« Les membres de ce nouveau Top 30 des moins de 30 ans ont tous un double point commun : leur optimiste et leur ambition, carburants qui contribuent à changer la donne sur le contient », informe Forbes Afrique.

Liste des 30 personnalités nommées

1. Mahamat Abakar : Tchadien de 24 ans, concepteur de Telemedan

2. Yero Sarr : Sénégalais de 21 ans, militant écologiste

3. Amir N’Gazi : Comorien de 26 ans, avocat d’affaires

4. Omar Abada : Tunisien de 29 ans, joueur de basketball

5. Fabroni Bill Yoclounon : Béninois de 27 ans, fondateur de IamYourClounon

6. Safiatou Nana : Fondatrice de Solar Koodo au Burkina Faso, 30 ans

7. Prisca Makila : 26 ans, directrice générale de Kim Engineering en République Démocratique du Congo

8. Gibran Freitas : 27 ans, cofondateur & animateur de Legal Tech Africa au Togo

9. Malika Louback : Djiboutien de 27 ans, mannequin

10. Fatouma Aiya Akiné : Nigérien de 28 ans, artiste plasticienne

11. Alexandre Bonneau : Togolais de 27 ans, fondateur d’AFROTO

12. Mariama Kaba : 28 ans, fondatrice de Miranass Tourisme en Guinée-Conakry

13. Mannick Syllas Bryant : 27 ans, fondateur de Find Solution Technology en République Démocratique du Congo

14. Rebecca Espitalier-Noël : 28 ans, cofondatrice et directrice exécutive de Foodwise en Ile Maurice

15. Jean Fall : 30 ans, fondateur de Cinewax au Sénégal

16. Tisya Mukuna : 30 ans, fondatrice de la marque de café « La Kinoise » en République Démocratique du Congo

17. Charles Alexandre Bourdette : 23 ans, artiste peintre au Gabon

18. Christelle Kwizera : 26 ans, fondatrice de Water Access au Rwanda

19. Adama Kante : 23 ans, entrepreneur malien

20. Kevis Sesse : 28 ans, fondateurs de la plateforme MonArtisan.ci en Côte d’Ivoire

21. Matina Razafimahefa : 24 ans, cofondatrice et PDG de Sayna au Madagascar

22. Yacine El-Mahdi Oualid : 29 ans, ministre délégué, chargé des start-up en Algérie

23. Hafou Touré Samb : 30 ans, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie HTS Partners, directrice de cabinet adjointe au ministère ivoirien de la Promotion des PME en Côte d’Ivoir

24. Amina Zakhnouf et Ileana Santos : 26 et 28 ans, cofondatrices de l’incubateur de politiques publiques « JMA » (Je m’engage pour l’Afrique) au Maroc et au Togo

25. Arielle Kitio : 30 ans, fondatrice de l’incubateur CAYSTI au Cameroun

26. Dieuveil Malonga : 30 ans, chef cuisinier au Congo-Brazzaville

27. Mareme Dieng : 25 ans, responsable de l’innovation et de la Stratégie pour le fonds de capital-risque Global au Sénégal

28. Mouhidine Seiv : 30 ans, fondateur de HrFlow.ai en Mauritanie

29. Khaby Lame : 22 ans, influenceur Sénégalais

30. Teddy Kossoko : 28 ans, fondateur de Masseka Game Studio en Centrafrique.

3 août 2022 par