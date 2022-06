Un Béninois invente le Smartphone de 15 langues africaines

Communiquer en Fon ; Dendi ; Mina ; Moré ; Gourmantché ; Peulh, Baoulé ; Dioula ; Swahili ; Wolof ; Bambara ; Lingala soit quinze langues africaines en plus du Français ; l’Anglais, l’Arabe et le Français est désormais possible. Cela grâce à un téléphone intelligent fabriqué par un Béninois en Côte d’Ivoire.

‘’Superphone’’, un Smartphone doté d’une fonctionnalité de commande vocable accessible en quinze langues africaines dont : Fon ; Dendi ; Mina ; Moré ; Gourmantché ; Peulh, Baoulé ; Dioula ; Swahili ; Wolof ; Bambara ; Lingala, et autres, a été introduit sur le marché de la téléphonie en Côte d’Ivoire. Le projet mis au point par le Béninois Alain Capo-Chichi, a été présenté mercredi 1er Juin 2022, lors d’une conférence.

Une première au niveau mondial, selon l’initiateur du projet. « Ce que nous avons fait, n’ayons pas honte de le dire, personne dans le monde n’a encore fait ça. Notre téléphone à nous a l’avantage que quels que soient les individus, quels que soient les environnements (…), les réponses seront différentes parce qu’il (Superphone, Ndlr) s’adapte à nous (l’utilisateur, Ndlr). Il connaît nos préférences, nos goûts, nos environnements, nous lui parlons et il répond à nos besoins », a expliqué Alain Capo-Chichi, président du Groupe Cerco et initiateur du projet.

Plus révolutionné que les autres Smartphones qui ne disposent que de la commande écrite, ‘’Superphone’’ donne le pouvoir à la parole. Ceci parce que « la parole est trois fois plus rapide que l’écriture ».

Superphone a été mis au point par un pôle innovation constitué de jeunes ingénieurs.

Le pôle fabrique également des ordinateurs. L’objectif est de faire la promotion de solutions locales plutôt que de ne consommer que des inventions étrangères, selon Patricia Anita Yapo, Cheffe de projet jeux vidéo.

