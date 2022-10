UP-R enregistre 1236 dossiers pour les législatives

Les candidats de l’Union Progressiste Le Renouveau ont déposé à l’interne leur dossier de candidature pour les législatives de 2023. Le nombre de candidatures enregistrés a été dévoilé, dimanche 30 octobre 2022.

1236 dossiers de candidatures ont été enregistrés au parti Union Progressiste Le Renouveau pour les législatives de janvier 2023 à l’issue de l’appel à candidatures lancé à l’interne.

Six candidatures en moyenne par poste ont été enregistrées pour 109 postes, selon Me Ibrahim David Salami, professeur titulaire de droit public, avocat à la Cour et membre de l’UP-R, dimanche 30 octobre 2022, sur ‘‘Cartes sur table’’ de Océan Fm.

L’Union Progressiste Le Renouveau donnera une égalité de chance dans le traitement des dossiers de tous les candidats potentiels aux législatives de 2023, a indiqué Me Salami.

Les dossiers de candidature ont été enregistrés du 1er au 18 octobre 2022 dans les secrétariats départementaux et au siège du parti à Cotonou.

L’UP-R n’a pas encore déposé la liste de ses candidats à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

L’enregistrement des dossiers de candidatures aux législatives de janvier 2023 a démarré le 28 octobre 2022 et sera clôturé le 02 novembre 2022 conformément au calendrier électoral.

M. M.

30 octobre 2022 par ,