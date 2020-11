UP, BR et FCBE reçoivent leurs chèques

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, jeudi 5 novembre 2020, à la remise des chèques aux trois formations politiques retenus dans le cadre du financement de l’Etat aux partis politiques.

Le Bloc Républicain (BR) a reçu un chèque de 505.942.844 FCFA. Le chèque d’un montant de 590.519.964 FCFA a été remis à l’Union Progressiste (UP). Le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a bénéficié d’un montant de 103.537.192 FCFA. En remettant les chèques à ces partis qui ont obtenu des élus lors des élections législatives de 2019 et des communales de 2020, le président de la CENA, Emmanuel Tiando, leur a rappelé les règles à respecter en matière de gestion des fonds publics.

Le montant total des chèques représente 80% des 1,5 milliards FCFA, qui ont été débloqués en faveur des partis.

La CENA a procédé à la répartition des fonds sur la base des articles 8, 9, et 10 de la loi sur le financement public des partis politiques en République du Bénin.

