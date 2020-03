UP, BR, UDBN, FCBE et PRD retenus pour le scrutin du 17 mai

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu public ce lundi soir, la liste des partis politiques retenus pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain. Il s’agit de UP, BR, PRD, UDBN, et FCBE.

Les trois autres partis à savoir, FCDB de Soumanou TOLEBA, le PER de Nathanael KOTY et le MOELE-BENIN de Jacques AYADJI ont été recalés par l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin. Elles ont encore la possibilité de saisir les juridictions compétentes, s’ils ne sont pas d’avis avec le verdict de la CENA.

F. A. A.

30 mars 2020 par