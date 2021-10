UDBN et BR en fusion vendredi prochain

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) fondé par Claudine Prudencio Afiavi et le Bloc Républicain (BR), présidé par Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat en charge de la coordination de l’action gouvernementale, vont se transformer en un seul et unique parti politique. Le congrès de fusion des deux formations politiques aura lieu vendredi 15 octobre 2021, au palais des congrès à Cotonou.

L’UDBN (Union Démocratique pour un Bénin Nouveau) et le BR (Bloc Républicain), deux partis membres de la majorité entrent en fusion.

La fusion sera actée, vendredi 15 octobre 2021, à travers une assise qui sera organisée au Palais des Congrès à Cotonou.

Un comité de suivi a été mis en place dans le cadre de l’union des deux partis.

Une séance élargie aux membres du Bureau politique et aux Coordonnateurs de l’UDBN est prévue avec le Comité de suivi, jeudi 14 octobre 2021, au siège du parti UDBN, à Dékoungbé (Cotonou).

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) fondée par Claudine Prudencio Afiavi et le Bloc Républicain (BR) présidée par Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat en charge de la coordination de l’action gouvernementale, sont des partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l’Etat Patrice Talon.

C’est la majorité présidentielle qui resserre ses rangs, se renforce selon l’esprit de la réforme du système partisan dont l’objectif est de parvenir à la création de grands ensembles de parti.

Avec cette fusion, le BR est en phase de devenir la première force politique du pays.

M. M.

13 octobre 2021 par