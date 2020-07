Traduction des documents techniques

Le XXIe siècle est une ère d’innovation et de mondialisation universelle. Des relations d’import/export développées, des projets transnationaux, un échange actif d’informations dans le domaine de la science et de la technologie sont la norme acceptée. Pour maintenir les processus commerciaux, une énorme quantité de documentation technique doit être traduite quotidiennement. En particulier, il est le plus souvent nécessaire de traduire un document pdf.

Quels types de documents sont le plus souvent requis pour travailler :

les articles scientifiques, de recherche ;

les fiches techniques ;

les manuels, les instructions de maintenance et d’utilisation ;

diverses spécifications, normes ;

les propositions commerciales, les contrats, leurs annexes ;

les dessins, les dossiers du projet ;

la documentation sur les brevets, les certificats de conformité ;

les catalogues de produits, les brochures, les sites web ;

d’autres documents ;

Qu’est-ce que la traduction technique, ses caractéristiques.

La traduction de documentation technique d’une langue à une autre aux fins d’échange d’informations entre des locuteurs de langues différentes est communément appelée traduction technique.

L’une de ses principales caractéristiques est le respect rigoureux du style formel et logique de présentation du matériel adopté dans ce domaine. Le style formel et logique implique la précision, l’absence d’émotion et l’impersonnalité, ainsi que la présence d’un grand nombre de termes latins, grecs, d’expressions établies.

Problèmes de traduction technique.

Le principal problème dans ce domaine d’activité est la nécessité de combiner d’excellentes compétences linguistiques et des connaissances spécialisées approfondies dans différents domaines de la science ou de la technologie en une seule personne. Comme il est difficile de mettre cette tâche en pratique, il y a deux façons de résoudre le problème. Une option consiste à faire appel à des traducteurs spécialisés dans des domaines spécifiques pour différentes tâches. La deuxième option consiste à ce que les traducteurs universels travaillent avec des rédacteurs techniques ou des consultants ayant une excellente connaissance des domaines scientifiques ou technologiques requis. Pour les projets complexes, des locuteurs natifs peuvent également être impliqués pour la relecture et l’édition.

Un autre aspect obligatoire de la traduction technique est l’excellente maîtrise et l’utilisation obligatoire d’un grand nombre de dictionnaires linguistiques et orthographiques spécifiques à l’industrie. Il s’agit de travailler avec des sources d’information hautement spécialisées. Les traducteurs expérimentés de spécialisation technique ont souvent des développements thématiques d’auteur.

Voilà les exigences auxquelles doit répondre un traducteur technique :

· une bonne maîtrise de la paire de langues ;

· de bonnes compétences dans l’utilisation des sources d’information de travail (dictionnaires de profils, ouvrages de référence) ;

· une excellente maîtrise de la terminologie dans les deux langues ;

· la connaissance des abréviations, des symboles ;

· une bonne connaissance théorique dans le domaine requis ;

· un avantage supplémentaire est la seconde éducation ;

Il faut comprendre qu’une traduction incorrecte, imprécise ou non qualifiée de certains textes peut directement nuire à la vie et à la santé d’un grand nombre de personnes. Cela s’applique en particulier aux diverses instructions, règles de sécurité et autres documents similaires.

Afin d’obtenir une traduction précise et fiable tout en préservant le contenu intellectuel, il est nécessaire de recourir aux services de sociétés ou de personnes spécialisées dans ce type de traduction.

20 juillet 2020 par