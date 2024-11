Tous les résultats de la 6e journée

La 6e journée de la Ligue Professionnelle béninoise a livré son verdict dans l’après midi de ce dimanche 3 novembre 2024. À domicile, Aziza FC et l’AS Police n’ont pas fait cadeau à leurs adversaires respectifs. Deux rencontres n’ont pu avoir lieu ce week-end. Il s’agit de celles qui devaient opposer l’ASPAC à Coton FC et Bani Gansè vs Loto Popo.

Découvrez les résultats de la 6e journée :

ABEILLES FC (1-2) DYNAMO D’ABOMEY FC

HODIO FC (1-2) PANTHÈRES FC

DYNAMIQUE FC (0-0) BOA FC

RÉAL SPORT FC (0-1) BUFFLES FC

ASVO (2-0) REQUINS FC

AS POLICE (3-1)AVRANKOU OMN

JAK (1-0) AS COTONOU

USS KRAKÉ (0-0) JSP

CAVALIERS (1-0) AS TONNERRE

DYNAMO P (0-1) DADJÈ FC

ESPOIR SAVALOU (2-0) DAMISSA FC

BÉKÉ FC (0-1) TAKUNNIN FC

ADJIDJA FC (0-1) AYÉMA FC

AZIZA FC (3-1) SITATUNGA FC

DRAGONS FC (0-0) ÉTOILES FILANTES FC

SOBEMAP FC (0-1) JSO

Le classement au terme de la 6e journée :

J.S

4 novembre 2024