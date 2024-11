Tonato défend un budget de 359,5 milliards francs CFA

Le ministre du cadre de vie, en charge des transports et du développement durable, José Tonato, s’est livré à l’exercice de présentation du projet de budget à l’Assemblée nationale ce mardi 26 novembre 2024. Pour l’année 2025, il a défendu devant la commission budgétaire, une enveloppe de 359,5 milliards de francs CFA.

Pour l’année 2025, les crédits alloués au ministère des transports en charge du cadre de vie et du développement durable est de 359 568,374 millions FCFA. 345 761,445 millions FCFA, soit 96,16% sont destinés aux dépenses en capital. Le document présenté à la représentation nationale est en baisse de 12,44 % par rapport à la dotation de 2024 qui s’élève à 410 674,445 millions FCFA. Pour les dépenses en capital, près des ¾ du total (73,34%) représentent les ressources intérieures, en nette progression par rapport à l’exercice budgétaire précédent (6,04%).

La répartition du budget par programme selon le ministre Tonato se présente comme suit : i) PPSS : 9.415.856.497 FCFA (2,62%) ; ii) PEFC : 50.108.982.724 FCFA (13,94%) ; iii) PVTD : 90.759.918.400F FCFA (25,24%) ; iv) PCH : 4.789.479.980 FCFA (20,79%) et ; v) PIT : 134.494.136.296 FCFA (37,40%). Selon les explications du ministre, quand bien même le PPSS a connu une progression de 1,89%, son poids demeure faible, pour assurer un pilotage efficacement optimal du secteur ». Les Programmes PIT, PVTD et PCH à l’en croire, représentent plus de 80% du budget global avec près d’un tiers de l’ensemble de la dotation budgétaire du secteur affecté au PIT.

Par ailleurs, bien que le PPSS ait connu une progression de 1,89% par rapport à l’année 2024, son poids demeure faible, au regard de son rôle combien déterminant dans le pilotage global du secteur, a rappelé le ministre précisant que cet accroissement du financement intérieur des dépenses en capital illustre les efforts du gouvernement à faire financer la majorité de ses interventions par les ressources intérieures. « Il traduit à juste titre les grandes ambitions du PAG 2021-2026 qui visent prioritairement la poursuite et la consolidation des réformes et des projets structurants », a expliqué José Tonato.

Les priorités pour 2025 a-t-il indiqué, sont relatives à la gouvernance du secteur, la gestion de l’environnement, des forêts et du climat, le développement des villes et territoires durables, la construction et de l’habitat, et le développement des infrastructures et des Transports.

F. A. A.

