Théophile Yarou met en doute la chance des FCBE

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ne peut remporter l’élection présidentielle de 2021 dans les conditions actuelles. C’est ce qu’a déclaré le Secrétaire Exécutif National Adjoint du parti Théophile Yarou, sur Urban Fm ce lundi 18 janvier 2021.

« Si on est sérieux au sein du parti et si on est de l’opposition, si on est en harmonie avec notre base, est-ce que nous sommes obligés d’aller à ces élections-là ? », a lancé Théophile Yarou. Le Secrétaire Exécutif National Adjoint du parti déplore qu’à moins d’un mois du dépôt des dossiers, les questions des candidatures (président et vice-président), ni de projet de société ne soient pas réglées. Ensuite poursuit l’ancien ministre de la défense, nous ne remplissons pas les conditions prévues par la loi.

Aux dernières élections communales et municipales, le parti FCBE n’a obtenu que 06 maires alors que les candidats à l’élection doivent être parrainés par au moins 16 députés et ou maires. « Si pendant tout ce temps nous avons dit que nous sommes d’accord avec le parrainage et qu’à l’œuvre on s’est rendu compte qu’on n’a pas pu réunir le nombre de maires, il nous revenait tout simplement de tirer toutes les conséquences pour dire que nous n’avons pas pu obtenir le nombre de parrainage qu’il faut donc le parti ne va pas aux élections », a-t-il déclaré.

Le parti FCBE a enregistré huit candidats pour l’élection présidentielle d’avril 2021. Ces candidats sont appelés à trouver le nombre de parrainages nécessaires. « Aujourd’hui on refuse de mettre en place le comité de négociation du parrainage et on demande à chaque candidat FCBE d’aller chercher le parrain. Ce n’est pas la discipline de groupe ça », se désole le Secrétaire Exécutif National Adjoint du parti.

A en croire M. Yarou, il a été proposé de laisser tomber la prochaine élection présidentielle. « Nous avons dit, écoutez, aller aux élections dans ces conditions, ça peut casser le parti. Nous tenons à ce que ce parti soit préservé. Et par conséquent, les autres devraient renoncer à toutes candidatures solitaires », informe-t-il.

Pour lui, aucune victoire n’est possible dans ces conditions. « La base des FCBE on sait où c’est. Si nous qui sommes dans les principaux fiefs du parti ne sommes pas impliqués, par quelle magie les autres vont voter ? (…) Et depuis que FCBE existe, depuis 2008, on sait comment les élections se déroulent dans ce pays. Même au moment où Boni Yayi était encore président de la République, on connait les fiefs », a-t-il ajouté.

Si dans ce laps de temps, souligne Yarou on respecte les textes, on choisit un candidat qui veut vraiment mener le combat sans compromission aucune, on peut avoir encore notre chance.

AAA.

18 janvier 2021 par