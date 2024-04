Tension entre policiers et populations à Natitingou

Des manifestants ont bloqué la route inter-Etat Natitingou- Tanguiéta ce lundi 15 avril 2024, exigeant la libération des civils arrêtés suite à une bavure policière à Natitingou. Les policiers et civils impliqués dans cette affaire ont comparu, au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou.

Pour n’avoir pas pu accéder à la salle d’audience du tribunal, les populations de Natitingou sont mécontentes. Plusieurs citoyens et curieux se sont rendus au tribunal ce lundi 15 avril 2024, afin de suivre l’audience des civils et policiers interpellés après la bavure policière à Natitingou. L’accès à la salle d’audience leur a été interdit. Des manifestants ont donc décidé de bloquer la route inter-Etat Natitingou- Tanguiéta. Ils exigent la libération des civils arrêtés et la condamnation des agents auteurs de cette bavure. Des policiers ont été visés par des jets de pierres. Les éléments de police ont fait usage de gaz lacrymogènes.

La bavure policière a eu lieu le vendredi 12 avril 2024, à Natitingou. Une vidéo publiée sur la toile, montre des policiers, debout à côté d’un véhicule pick-up blanc en train de maîtriser un civil au pied d’une moto de marque Bajaj. Les hommes en uniforme ont asséné de violents coups de rangers au civil. Ce dernier serait en infraction.

